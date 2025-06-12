"بطولة تولون الدولية": الأخضر السعودي تحت 23 يواجه الدنمارك في نصف النهائي

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مباراته ضمن نصف نهائي بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا.
ويلاقي الأخضر منتخب الدنمارك، في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مارسيل روستان بمدينة صالون.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لتمارين تكتيكية في النواحي الهجومية، أعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق التكتيك، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة وركلات الترجيح.
يُذكر أن أخضر 23 عامًا تأهل عن المجموعة الأولى من بطولة تولون الدولية، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات فرنسا المستضيف، ومالي، وبنما.