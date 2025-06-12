"بطولة تولون الدولية": الأخضر السعودي تحت 23 يواجه الدنمارك في نصف النهائي

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لتمارين تكتيكية في النواحي الهجومية، أعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق التكتيك، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة وركلات الترجيح.