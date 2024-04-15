الأولمبي السعودي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي.. بمواجهة طاجكستان

واستدعى المدير الفني سعد علي الشهري أربعة لاعبين ممن شاركوا في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر وضمت القائمة 23 لاعباً هم: محمد العبسي، عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد سليمان، مروان الصحفي، زكريا هوساوي، عيد المولد، عوض الناشري، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، سعد الناصر، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.