الأولمبي السعودي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي.. بمواجهة طاجكستان

يستهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس آسيا تحت 23 عاماً بمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان غداً الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في الدوحة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عاماً- قطر 2024.
ويمتلك الأخضر تاريخاً مشرفاً في هذه البطولة من خلال وصوله إلى المباراة النهائية في ثلاثة نهائيات من النسخ الخمس السابقة.
وأجرى الأخضر السعودي مطلع الشهر الجاري معسكراً خارجياً في دولة الإمارات خاض خلاله مواجهات ودية أمام اندونيسيا و كوريا الجنوبية قبل أن ينتقل إلى قطر لاستكمال التحضيرات.
واستدعى المدير الفني سعد علي الشهري أربعة لاعبين ممن شاركوا في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر وضمت القائمة 23 لاعباً هم: محمد العبسي، عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد سليمان، مروان الصحفي، زكريا هوساوي، عيد المولد، عوض الناشري، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، سعد الناصر، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.
الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يلعب في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر إلى جانب منتخبات العراق و تايلاند وطاجيكستان.