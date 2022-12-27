بمشاركة 48 لاعبة.. كلية التقنية للبنات بالأحساء تنظّم بطولة كرة الطائرة النسائية

نظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، أمس، أول بطولة نسائية لكرة الطائرة على مستوى المنطقة الشرقية، والتي أقيمت بنادي الفتح الرياضي واستمرت يومًا كاملًا، بمشاركة 48 لاعبة تم توزيعهنّ على 6 فرق موزعة على جولتين؛ حيث تمت إقامة 6 مباريات تنافسية، وذلك من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة الشرقية.