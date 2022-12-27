بمشاركة 48 لاعبة.. كلية التقنية للبنات بالأحساء تنظّم بطولة كرة الطائرة النسائية

نظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، أمس، أول بطولة نسائية لكرة الطائرة على مستوى المنطقة الشرقية، والتي أقيمت بنادي الفتح الرياضي واستمرت يومًا كاملًا، بمشاركة 48 لاعبة تم توزيعهنّ على 6 فرق موزعة على جولتين؛ حيث تمت إقامة 6 مباريات تنافسية، وذلك من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة الشرقية.
وأوضح مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد، أن المنطقة الشرقية تبنّت عدة مبادرات؛ حيث تعد هذه البطولة إحدى مبادراتها التي تكلّلت بالنجاح، بحضور ومشاركة الكليات التقنية بالمنطقة الشرقية.
من جهتها أبانت عميدة الكلية التقنية للبنات بالأحساء سارة الصرعاوي، أن البطولة انطلقت من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تفعيل المنافسات الرياضية وتعزيز دور المرأة في المجال الرياضي.