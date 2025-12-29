بتسع ميداليات.. القادسية يتأهل إلى "سوبر التايكوندو"

حقق فريق القادسية للتايكوندو إنجازًا رياضيًا بارزًا، بعد تتويجه بتسع ميداليات متنوعة في بطولة المملكة التأهيلية لفئتي الشباب والكبار، التي اختتمت منافساتها في محافظة الطائف.