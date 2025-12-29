بتسع ميداليات.. القادسية يتأهل إلى "سوبر التايكوندو"

حقق فريق القادسية للتايكوندو إنجازًا رياضيًا بارزًا، بعد تتويجه بتسع ميداليات متنوعة في بطولة المملكة التأهيلية لفئتي الشباب والكبار، التي اختتمت منافساتها في محافظة الطائف.
وحصد الفريق ثلاث ميداليات ذهبية عبر اللاعبين رياض حمدي، وعبدالله القرني، وأحمد الخواهر، فيما نال مويد الموسى، وأسامة العنعوني، وحسين السعود ثلاث ميداليات فضية، بينما أحرز علي مشخيص، ومحمد بوصالح، ومصطفى الخواهر ثلاث برونزيات.
وأسفرت نتائج البطولة عن تأهل الفريق بفئتيه إلى بطولة السوبر، بالإضافة إلى تحقيق كأس المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الكبار، في نتيجة تعكس تميز الأداء الفني والعمل الإداري داخل الفريق.