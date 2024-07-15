الثلاثي الأجنبي "أوتافيو وتيليس وتاليسكا" يدعمون النصر في معسكر البرتغال

انتظم الثلاثي الأجنبي في فريق النصر، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين ، عقب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الماضية ، بحسب ما أعلن عنه النادي.