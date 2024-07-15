الثلاثي الأجنبي "أوتافيو وتيليس وتاليسكا" يدعمون النصر في معسكر البرتغال

انتظم الثلاثي الأجنبي في فريق النصر، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين ، عقب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الماضية ، بحسب ما أعلن عنه النادي.
وواصل الفريق الكروي الأول في نادي النصر ، اليوم الاثنين، تدريباته الاعتيادية في ثامن أيام معسكره الخارجي المقام حالياً في البرتغال، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2024/2025.
وكان أوتافيو ، تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضد الهلال، مايو الماضي الذي خسره النصر بركلات الترجيح.
و عانى تيليس من آلام شديدة بسبب الفتق، وخضع لعملية جراحية بعد نهاية الموسم الرياضي المنصرم، فيما تعرض تاليسكا للإصابة في وتر العضلة الأمامية خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت مواجهة العين الإماراتي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023، في مارس الماضي.
الجدير ذكره، أن فريق النصر تعادل مع فريق لوليتيانو البرتغالي”درجة رابعة” أمس بهدف لمثله في أولى وديات الفريق الأصفر بمعسكره الإعدادي الذي يقام حالياً في مدينة فارو البرتغالية، استعداداً للموسم المقبل.
وسيواجه نادي النصر نظيره مارتيمو البرتغالي، الجمعة المقبل في الودية الثانية ضمن معسكره الخارجي تحضيراً للموسم الجديد.