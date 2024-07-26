"فالكونز فيغا" في الدور نصف النهائي لبطولة MLBB للسيدات ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وعلى بعد 24 ساعة فقط من المواجهة الحاسمة، تقف نجمات Falcons Vega، الذي يعد جزءاً من الفريق السعودي Team Falcons، على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي. فالفوز في مباراة السبت سيقربهن خطوة كبيرة نحو تسجيل الانتصار في البطولة التي تعتبر جوائزها هي الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية النسائية، وتقام ضمن الحدث الأكبر في تاريخ القطاع على مستوى العالم.