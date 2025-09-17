القدية تستضيف النسخة الافتتاحية من كأس العالم FIA Extreme H أكتوبر القادم

أعلن منظمو سباق FIA Extreme H، أول سباق عالمي لرياضة السيارات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، اختيار مدينة القدية في المملكة لاستضافة نسختها الافتتاحية خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2025.
وستقام منافسات السباق في سفح جبل طويق بالقرب من الموقع الذي يشهد حاليًا تطويرًا شاملًا ليصبح أحد أبرز وجهات رياضة السيارات على مستوى العالم.
ويُشكّل تنظيم الحدث في القدية محطة رئيسة في مسيرة Extreme H، كما ينسجم مع طموحات المملكة في رياضة السيارات؛ إذ ستُقام السباقات في موقع صُمم خصيصًا للطرق الوعرة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل مدينة القدية مركزًا عالميًا لرياضة السيارات والابتكار والترفيه.
ويأتي في صميم هذه الرؤية مضمار السرعة "سبيد بارك" الجديد، الذي يتميز بتغيرات تضاريسية حادة ومعالم أيقونية مثل منعطف "The Blade" بارتفاع 20 طابقًا، إلى جانب اندماجه مع معالم ترفيهية كبرى مثل منتزه Six Flags مدينة القدية ومتنزه أكواريبيا المائي؛ ما يعكس التزام القدية بتقديم تجارب عالمية المستوى في مجال رياضة السيارات.
وتُشارك القدية وExtreme H رؤية مشتركة فيما يتعلق بمعايير الاستدامة، حيث تستهدف المدينة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 عبر مبادرات تشمل إعادة استخدام 100% من مياه الصرف، وبنية تحتية للطاقة المتجددة، وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية في 80% من المواقف. كما يشكّل التركيز الكبير على زراعة الأشجار جزءًا محوريًا من الخطط، وذلك ضمن التزام المدينة بمبادرة السعودية الخضراء التي تهدف على المستوى الوطني إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة بحلول عام 2030 لمكافحة التصحّر، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وتبدأ فعاليات السباق يومي 4 و5 أكتوبر بسباق Extreme E Desert X Prix الختامي، الذي يُشكّل ختامًا رسميًا للسباق السابق، قبل أن تنطلق النسخة الأولى من كأس العالم Extreme H من 9 إلى 11 أكتوبر.
وقال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود: "تجسّد مدينة القدية رؤية متكاملة لا تقتصر على كونها وجهة للترفيه فحسب، بل تُعد مثالًا متميزًا للتخطيط الحضري المعاصر والمستدام"، مشيرًا إلى أن استضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم FIA Extreme H تأتي انعكاسًا لالتزامهم بتعزيز مفهوم رياضة السيارات الصديقة للبيئة وترسيخ موقع المملكة العربية السعودية كمحور عالمي للتجارب المستقبلية.
وسيتم الكشف خلال الأسابيع المقبلة عن التفاصيل المتعلقة بالصيغة الرياضية للسباق، والفرق المشاركة، والسائقين، والشركاء، مع استمرار العد التنازلي لانطلاق هذا الحدث العالمي.