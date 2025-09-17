القدية تستضيف النسخة الافتتاحية من كأس العالم FIA Extreme H أكتوبر القادم

وتُشارك القدية وExtreme H رؤية مشتركة فيما يتعلق بمعايير الاستدامة، حيث تستهدف المدينة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 عبر مبادرات تشمل إعادة استخدام 100% من مياه الصرف، وبنية تحتية للطاقة المتجددة، وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية في 80% من المواقف. كما يشكّل التركيز الكبير على زراعة الأشجار جزءًا محوريًا من الخطط، وذلك ضمن التزام المدينة بمبادرة السعودية الخضراء التي تهدف على المستوى الوطني إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة بحلول عام 2030 لمكافحة التصحّر، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي.