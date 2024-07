مع نهاية الأسبوع الأول.. أبطال جدد وقصص مُلهمة.. نجاح مُذهل مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وشهد الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض لحظات استثنائية وتنافسًا محتدمًا، حيث اختتمت اثنتان من كبرى البطولات، League of Legends و Call of Duty: Warzone، لتكتب قصصًا ملهمة وتتوج أبطالاً جددًا. وحقق فريق "Team Falcons" السعودي إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بطلاً لمنافسات Call of Duty: Warzone، ليصبح أول فريق من المملكة العربية السعودية يحرز لقبًا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وفي اليوم التالي، توّج فريق "T1" الكوري بطلاً لمنافسات League of Legends، بعد أداء مميز نال إعجاب الجميع.