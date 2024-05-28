بالتعاون مع "إحسان".. "جمعية أصدقاء" تبدأ في توزيع الكسوة على اللاعبين السابقين وأسرهم

نفذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مشروع توزيع "الكسوة" من خلال البدء في توزيع قسائم شرائية على مستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم؛ لتأمين احتياجاتهم من الملابس وما يتعلق بها على المستفيدين للتوجه إلى أحد المحلات التجارية، وشراء ما يحتاجونه، وذلك في إطار جهود الجمعية الدائمة في تسهيل توفير احتياجاتهم الحياتية، وتأتي هذه المرحلة امتداداً لمشروع "الكسوة" الذي أطلقته الجمعية في وقتٍ سابق بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان".