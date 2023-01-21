بعد تجاوزه الحزم في النهائي.. شباب الهدى أبطالاً للمملكة

توّج نائب مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية محمد بن شهيل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات، فريق الهدى بكأس بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب للموسم الرياضي الحالي 2022-2023م، عقب فوزه اليوم السبت في المباراة النهائية على فريق الحزم بنتيجة (27-33)، وحلّ الحزم في الوصافة مع تأهلهما معاً لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب بدايةً من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م.