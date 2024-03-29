رياضة
دوري روشن للمحترفين: التعاون يضرب الحزم برباعية
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز على شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على أرضية ملعب نادي التعاون.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون برباعية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها جيرونو في الدقيقة الـ62 قبل أن يضيف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة الـ65. وعزز محمد الكويكبي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ71، واختم مهرجان الأهداف عبدالفتاح آدم في الدقيقة الـ76.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة الـ43 في المركز الخامس، في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة الـ15 بالمركز الثامن عشر (الأخير).