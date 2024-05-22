النصر يكمل جاهزيته لمواجهة الرياض.. والأخير يكثف تدريباته للمباراة

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة فريق الرياض غداً الخميس، ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم أجرى اللاعبون تمارين فنية، وتمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري لويس كاسترو مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها النهج الذي يود انتهاجه في مباراة الغد.
ويسعى فريق النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني، إلى استعادة سلسلة الانتصارات، بعد التعادل مع الهلال سبقها عدم الخسارة في آخر 9 مباريات حيث حقق 8 انتصارات متتالية.
في المقابل، أجرى فريق الرياض آخر حصصه التدريبية، تأهباً لمواجهة النصر، ففي بداية المران عقد مدرب الفريق البرازيلي أودير هيلمان اجتماعاً فنياً مع اللاعبين، تلاه تمارين لياقية عبر محطات متنوعة، ثم أجرى المدير الفني مناورة فنية على منتصف الملعب طبق خلالها نهجه التكتيكي.
وتكتسب مواجهة الغد أهمية كبيرة لفريق الرياض صاحب المركز الـ14 برصيد 31 نقطة والساعي إلى حصد ثلاث نقاط في رحلته نحو الهروب من خطر الهبوط، عكس منافسه الذي ضمن الحصول على المركز الثاني بعد وصوله إلى النقطة 78.