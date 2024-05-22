النصر يكمل جاهزيته لمواجهة الرياض.. والأخير يكثف تدريباته للمباراة

في المقابل، أجرى فريق الرياض آخر حصصه التدريبية، تأهباً لمواجهة النصر، ففي بداية المران عقد مدرب الفريق البرازيلي أودير هيلمان اجتماعاً فنياً مع اللاعبين، تلاه تمارين لياقية عبر محطات متنوعة، ثم أجرى المدير الفني مناورة فنية على منتصف الملعب طبق خلالها نهجه التكتيكي.