5 جياد محلية تحجز مقاعدها بأمسية "كأس السعودية" في ختام يوم الخليج

اختُتمت أمسية يوم الخليج بنسخها الثانية الجمعة في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، التي ينظمها نادي سباقات الخيل ضمن حفله الـ89، الذي يجمع فيه بين الجياد العربية الأصيلة والسرعة الثوروبرد.
وتفصيلاً، تنافست الجياد على 5 أشواط، يحصل الفائز في كل منها على بطاقة تأهل لسباقات "كأس السعودية" العالمي لعام 2023، وجائزة قدرها 165 ألف ريال، إضافة إلى 4 أشواط لسباقات المُلاك من دول الخليج، جائزة كل شوط منها 750 ألف ريال، وشوط عميد المدربين "كأس مشرف بن مطلق بن شنان"، وجائزته 150 ألف ريال، وشوط جائزة سعد بن مشرف، الذي يقدم سيارة فاخرة للفائز.
وأهدت فرس السنوات الخمس "أرامة"، ابنة "علم"، مالكها عبدالله سعود الفراج سيارة لكزس، مقدمة من مالك الخيل سعد مشرف في الشوط الأول، مع خيالها عبدالله العوفي، وبرهنت على أحقيتها بالترشح للفوز بدخولها القوي في المسار المستقيم من المضمار.
وطوت "أرامة" مسافة السباق (1600 متر) بسرعة عالية مخترقة الصفوف حتى احتلت الصدارة بزمن 1:41.32 دقيقة، متقدمة على"مبهم" المرشح الآخر مع خياله محمد الدهام بأكثر من طول، بينما حلت "لاتين" أحد أبرز الأسماء في المرتبة الثالثة، وقد تسلم مالك ومدرب الفرس الهدية من سعد بن مشرف.
وكتب حصان السنوات الأربع "الأموي"، ابن "توتالي"، لأبناء هيف بن محمد القحطاني، اسمه في لوحة الشرف بوصفه أول الفائزين بكأس عميد المدربين الراحل مشرف بن مطلق، بأداء مميز على مسافة1600 متر، تحت قيادة الخيال "رودريقز خوزيه"، وانتزع الصدارة من "الهبرزي" مع خياله عادل الفريدي في أواخر مراحل السباق، بتقدم "الأموي" بفارق رقبة، قاطعًا مسافة الشوط بزمن 1:39.82 دقيقة.
وجاء المرشح "الخرساني" مع محمد الدهام في المركز الثالث، وسلم سعد بن مشرف الكأس لفهد بن هيف.
حصل حصان السنوات الست "رائد" لفهد ضيدان العتيبي على بطاقة التأهل للمشاركة في سباق السرعة "كأس 1351"، أحد الأشواط المصاحبة لـ"كأس السعودية 2023" تحت قيادة الخيال "ريكاردو فريرا" على المضمار العشبي في الشوط الثالث.
وأطلق الخيال لحصانه العنان مبتعدًا بأكثر من خمسة أطوال عن أقرب منافسيه، وقطع به مسافة 1351 مترًا في زمن قدره 1:17.36 دقيقة. وجاء من خلفه "آي أيام ماجيك" مع ريان الطويرش، ثم"كولد فرونت" مع عادل الفريدي.
وحصل على بطاقة التأهل للمشاركة في "كأس نيوم" الحصان الخصي "كاستل"، ابن "فرانكل"، للأمير سعود بن سلمان، على المضمار العشبي، وقاده للفوز الخيال "أليكسس مورينو" على مسافة 2100 متر، متقدمًا بنحو طولين على حساب "لويجي فامبا"، مع خياله عبدالله العوفي.
وانطلق الخيال "أليكسس" بجواده في الخط المستقيم إلى المناطق الأقل ازدحامًا من قِبل المشاركين معززًا من سرعته حتى تصدَّر بجدارة بفارق طولين تقريبًا محققًا الشوط في زمن قدره2:07.21 دقيقة، وحل ثالثًا "فلابيسيونو" مع خياله "لويسموراليس".
ولم يُخيِّب الحصان العربي "عسفان الخالدية"، ابن "ليث الخالدية"، لإسطبلات الخالدية، ظن محبيه بحجز موقع له في سباق المنيفة للخيل العربية على المضمار العشبي، بصحبة خياله عبد الله العوفي، حائزًا في الشوط الخامس بطاقة التأهل.
وتقدم "عسفان" على "عطي الله الخالدية" وخياله "كاميلو أوسبينا" بفارق ثلاثة أرباع الطول قاطعًا مسافة 2100 متر، بزمن 2:16.34 دقيقة، وجاء "جمران الخالدية" مع "أيدي كاسترو" في المركز الثالث. وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى هم أبناء "ليث الخالدية".
ونجح في الشوط السادس المؤهل لـ"كأس الرياض للسرعة" الخيال الواعد أصيل السرحاني في قيادة الحصان "بيجين"، ابن "السير برانكلوت"، بالفوز في لحظات الحسم متجاوزًا "روكساوند" وخياله "ريكاردو فيريرا"، بفارق طول تقريبًا، على مسافة1200 متر، بزمن قدره 1:13.40 دقيقة. وحل الحصان المحلي "سودد" في المرتبة الثالثة مع الخيال "إيدي كاسترو".
أما بطاقة التأهل لشوط "الديربي السعودي" فصارت من نصيب مهر السنوات الثلاث "ماي ماب"، ابن "ليمامز ماب"، للأمير سلطان بن مشعل، تحت قيادة الخيال عادل الفريدي، الذي نجح مع حصانه بالفوز بفارق طولين على مسافة 1600 متر، بزمن 1:40.01 دقيقة، رغم محاولات الثنائي "الملهم" و"عطاء الغالي"، بقيادة عبدالعزيز الموسى وعبدالله الفيروز، اللذين حلا ثانيًا وثالثًا.
حصدت أولى جوائز أشواط يوم الخليج فرس السنوات الخمس "دنانير الخالدية"، ابنة "ليث الخالدية"، لأبناء الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة الخيال عادل الفريدي، حاسمة السباق في وقت قياسي قدره 1:33.14 دقيقة، بفارق أكثر من 4 أطوال عن "آربيريتش لايك مي" وخياله "ألبرتو سنا". وفي المركز الثالث "متوكل الخالدية"، الذي مهد طريق الفوز لزميله "دنانير الخالدية" عبر خروجه المبكر على رأس الخيل.
وحقق مهر السنوات الثلاث "مستر فيكتور" انتصاره الأول بشوط الخليج الثاني مفتوح الدرجات لخيل السنوات الثلاث على مسافة 2000 متر، بقيادة موفقة من الخيال محمد الدهام، منهيًا الشوط بفارق يزيد على ستة أطوال، وبزمن 2:08.40 دقيقة. وجاء بعده المهر "يزداد هيبة" مع الخيال عادل الفريدي، ثم "جماح المحمدية" مع الخيال "كاميلو أوسبينا".
وتمكنت فرس السنوات السبع "صنست فلاش"، لأبناء فيحان المنديل، مع الخيال "أليكسس مورينو"، من نيل شوط الخليج الثالث المخصص للأفراس أمام البطلة "لاقرثا رايم"، بفارق أكثر من 3 أطوال، مع الخيال "ريكاردو فريرا"، وحلت البطلة "أفالينا" مع الخيال عادل الفريدي في المرتبة الثالثة.
وانتزع الشوط الختامي في هذه الأمسية حصان السنوات الست "توليدو" للأمير سلطان بن مشعل، مع الخيال الخبير "لويس موراليس"، على حساب "المثنى"، مع خياله "مانيزي لوكا". وجاء ثالثًا "استاروت" مع الخيال أصيل السرحاني، وسجل الفائز زمنًا قدره 1:39.36 دقيقة على مسافة 1600 متر.