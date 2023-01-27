5 جياد محلية تحجز مقاعدها بأمسية "كأس السعودية" في ختام يوم الخليج

وتفصيلاً، تنافست الجياد على 5 أشواط، يحصل الفائز في كل منها على بطاقة تأهل لسباقات "كأس السعودية" العالمي لعام 2023، وجائزة قدرها 165 ألف ريال، إضافة إلى 4 أشواط لسباقات المُلاك من دول الخليج، جائزة كل شوط منها 750 ألف ريال، وشوط عميد المدربين "كأس مشرف بن مطلق بن شنان"، وجائزته 150 ألف ريال، وشوط جائزة سعد بن مشرف، الذي يقدم سيارة فاخرة للفائز.