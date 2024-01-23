"ليون الفرنسي" يدرس إعادة لاعبه السابق كريم بنزيما

يسعى مسؤولو نادي ليون الفرنسي لإعادة لاعب الاتحاد كريم بنزيما إلى صفوف الفريق مرة أخرى؛ بحسب ما أفادت به العديد من التقارير الصحفية.
وأفادت صحيفة "the athletic" بأن ليون يفكر في ضم اللاعب الفرنسي مرة أخرى؛ مشيرة إلى أن إدارة الاتحاد لم تتلقَّ حتى الآن أي عروض لبنزيما، ولم يخبر المهاجم النادي برغبته في الرحيل خلال هذا الشهر، على الرغم من غيابه مؤخرًا عن المشاركة.
وذكرت صحيفة "RMC Sport" أن ليون يريد إعادة التعاقد مع أسطورة النادي كريم بنزيما، بعد توتر العلاقة بينه وبين ناديه، ولكنها قد تكون صفقة صعبة من الناحية المالية.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مسؤولي صندوق الاستثمارات السعودي لا يزالون يريدون بنزيما في السعودية، وقد ينتقل إلى نادٍ سعودي آخر.
وانضم كريم بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا ريال مدريد الإسباني.