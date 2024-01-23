"ليون الفرنسي" يدرس إعادة لاعبه السابق كريم بنزيما

وأفادت صحيفة "the athletic" بأن ليون يفكر في ضم اللاعب الفرنسي مرة أخرى؛ مشيرة إلى أن إدارة الاتحاد لم تتلقَّ حتى الآن أي عروض لبنزيما، ولم يخبر المهاجم النادي برغبته في الرحيل خلال هذا الشهر، على الرغم من غيابه مؤخرًا عن المشاركة.