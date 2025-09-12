تركي آل الشيخ: ينفي إصابات الملاكمين .. وقعنا مع كانيلو أكبر عقد في تاريخ الملاكمة

شهدت مدينة لاس فيغاس أمسية استثنائية مع انعقاد المؤتمر الصحفي الكبير الذي يسبق النزال التاريخي المرتقب بين المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز والأمريكي تيرينس كروفورد، المقرر مساء السبت المقبل على حلبة ملعب أليجيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.
وتصدرت تصريحات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، المشهد الإعلامي داخل القاعة، وسلط الضوء على القيمة التاريخية للنزال وما يمثله من محطة فاصلة في مسيرة الملاكمة العالمية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، نفى معاليه الشائعات التي ترددت حول إصابات كانيلو أو كروفورد، قائلًا: "كثيرون تحدثوا عن إصابات في ركبة كانيلو أو كتف كروفورد، لكنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأود أن أشكر كانيلو على قبوله خوض هذا النزال والموافقة على تنظيمه، وبكل صراحة، لقد وقعنا معه أكبر عقد في تاريخ الملاكمة لثلاثة نزالات".
وأضاف آل الشيخ: "يوم السبت أتمنى أن نشاهد نزالًا عظيمًا يقدم فيه الطرفان كل ما لديهم، والأهم بالنسبة لي سلامتهم أولًا، لكن الجمهور حول العالم ينتظر الإثارة، وينتظر مواجهة تعكس قيمة هذه الرياضة".
وتطرق معالي المستشار إلى رمزية تنظيم النزال في مدينة لاس فيغاس التي طالما ارتبط اسمها بأكبر النزالات عبر التاريخ، وقال: "إنها لحظة مختلفة واستثنائية، مع شركة عظيمة، ومنصة عالمية، وبوجود أسطورتين كبيرتين".
وشهدت قاعة T-MOBILE، التي احتضنت المؤتمر حضورًا إعلاميًا وجماهيريًا ضخمًا، إذ امتلأت مقاعدها بممثلي الصحافة العالمية والقنوات الرياضية الدولية، إلى جانب مئات المتابعين الذين حرصوا على الحضور لمعايشة أجواء العد التنازلي، وسط أجواء تشجيعية وحماسية، في مشهد يعكس حجم الاهتمام العالمي بهذا النزال الذي يوصف بأنه "نزال القرن".
وفي تصريحات الملاكمين، أكد كانيلو استعداده بحماس لهذه المواجهة المهمة في مسيرته الرياضية، لتحقيق الانتصار، مشددًا على أن الملاكمة تتطلب الكثير من الانضباط والتضحيات للوصول إلى ما يطمح إليه اللاعب.
وتطرق كانيلو إلى تفاصيل تدريبه مع جيرونتس "بوتس" إنيس قائلًا: "دائمًا ما أحرص على وجود شركاء مميزين في صالة التدريب، فهذا أمر مهم لأنك تحتاج إلى منافس قوي في التدريبات، ويسعدني أن جيرونتس انضم إلى المعسكر وقدم لي تدريبات مفيدة لأقدّم أفضل ما عندي.
وفي سؤال عن دخوله إلى الحلبة ومن سيرافقه، فاجأ كانيلو الحضور بقوله: "هذه المرة سأدخل فقط مع فريقي، لقد انتظرنا هذه اللحظة طوال مسيرتي، وأريد أن تكون خاصة بي وبفريقي وحدنا".
وعبّر الملاكم المكسيكي عن امتنانه لمسيرته قائلًا: "بالنسبة لي، هذه لحظة فارقة تؤكد أن هناك أمورًا أكبر قادمة في حياتي, أنا ممتن لكل ما منحتني إياه هذه الرياضة، وكل ما وضعني في الطريق الصحيح كي أتعلم وأصل إلى هذه المرحلة، أشكر الجميع من وقف بجانبي ومن رحل، لأن كل واحد منهم علّمني شيئًا وأثر في مسيرتي".
أما النجم الأمريكي تيرينس كروفورد، فقد أظهر هو الآخر ثقة كبيرة، قائلًا: "أعتقد أن نزالات من هذا النوع تساعد رياضة الملاكمة على النمو، لأنها تجمع الأفضل في مواجهة الأفضل، وهذا ما سيجعل الرياضة أقوى، حيث سيبدأ كبار الملاكمين بمواجهة بعضهم البعض بشكل أكبر".
وفي معرض حديثه أكّد أن أمامه فرصة لتحقيق إنجاز لم يسبق أن حققه أي ملاكم من قبل، ليصبح بذلك بطل العالم بلا منازع للمرة الثالثة، قائلًا "كنت الأول الذي يحقق ذلك مرتين في فئة الرجال، وسأكون الأول الذي يفعله ثلاث مرات".
ومع ختام المؤتمر، جرت مراسم المواجهة الأخيرة بين لملاكمين (FACE OFF) بحضور معالي المستشار ودانا وايت الذي قدم المؤتمر الصحفي.
وتترقب الجماهير غدًا الوزن الرسمي (Weigh-in) الذي سيقام في T-Mobile Arena، ما يمثل المحطة التقليدية الأخيرة في أسبوع النزال قبل ليلة السبت المرتقبة حول العالم.