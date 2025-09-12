تركي آل الشيخ: ينفي إصابات الملاكمين .. وقعنا مع كانيلو أكبر عقد في تاريخ الملاكمة

وفي كلمته خلال المؤتمر، نفى معاليه الشائعات التي ترددت حول إصابات كانيلو أو كروفورد، قائلًا: "كثيرون تحدثوا عن إصابات في ركبة كانيلو أو كتف كروفورد، لكنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأود أن أشكر كانيلو على قبوله خوض هذا النزال والموافقة على تنظيمه، وبكل صراحة، لقد وقعنا معه أكبر عقد في تاريخ الملاكمة لثلاثة نزالات".