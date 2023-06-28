الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن الأهلي قدم راتبًا يساوي ضعف ما يتقاضاه كيسي مع برشلونة، إلا أن اللاعب يرغب في المزيد مشيرة أن برشلونة يريد 30 مليون يورو لبيع فرانك كيسي.