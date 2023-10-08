الهلال يقفز للمركز الـ75 في ترتيب "أوبتا" العالمي لأفضل أندية بالعالم

كشفت تقارير صحفية عن وجود 3 أندية بدوري روشن السعودي للمحترفين بالتصنيف الشهري لأفضل أندية بالعالم وذلك وفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية.
وتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة كأفضل أندية العالم، بينما جاء ريال مدريد الإسباني بالمركز الثاني، فيما وقع بايرن ميونخ الألماني ثالثاً وليفربول رابعاً.
واحتل الهلال المركز الـ 75 عالمياً في تصنيف أوبتا الشهري، إذ إنه صعد 16 مركزاً عما كان عليه في أغسطس بعد وقوعه بالمركز الـ91.
واحتل النصر المركز الـ84 عالمياً، والثاني عربياً وسعودياً وآسيوياً، كما جاء الاتحاد في المركز الـ99 بقائمة أفضل أندية العالم.