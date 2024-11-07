في افتتاح الجولة العاشرة من دوري روشن.. بثنائية الفيحاء.. القادسية يقترب من مربع الكبار

‏واصل الفريقُ الكروي الأول بنادي القادسية عزفَ سيمفونية الانتصارات المتتالية؛ حيث حقّق فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البرتغالي "كلاوديو بيريرا".