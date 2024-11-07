في افتتاح الجولة العاشرة من دوري روشن.. بثنائية الفيحاء.. القادسية يقترب من مربع الكبار

واصل الفريقُ الكروي الأول بنادي القادسية عزفَ سيمفونية الانتصارات المتتالية؛ حيث حقّق فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البرتغالي "كلاوديو بيريرا".
الشوط الأول انتهى بثنائية للقادسية دون مقابل للضيوف؛ حيث بادر تركي العمار بالتسجيل في الدقيقة الرابعة إثر تسديدة رائعة من رأس الصندوق الفيحاوي استقرّت داخل الشباك.
وفي الدقيقة 44 أضاف القادسية الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق اللاعب "أوباميانغ".
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 54، أضاع لاعب القادسية "جوليان" فرصة الهدف الثالث لفريقه.
حاول الفيحاء تقليص النتيجة، ومن ثم العودة للمباراة، لكن المحاولات كانت سلبية.
بتلك النتيجة بلغ القادسية النقطة 19، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق بالنقاط السبع في المركز الـ16.