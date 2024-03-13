رئيس تشيلسي يتواصل مع مسؤولي الدوري السعودي .. لمحاولة بيع عقود عددٍ من لاعبي الفريق
دخل "تود بوهلي" رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات لمحاولة بيع عددٍ من لاعبي الفريق لأندية في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "torcedores" بأن إدارة تشيلسي تحتاج إلى بيع عدة لاعبين بالفريق أبرزهم لوكاكو، وكيبا أريزابالاجا إلى السعودية بالصيف القادم.
وشددت الصحيفة ذاتها على أن النادي الإنجليزي يخطط بالفعل للقيام بعدة تحركات خلال فترة الانتقالات، لذا يسعى لبيع عقود عدة لاعبين لتعويض الخسائر المادية للفريق.
وأشارت إلى أن تشيلسي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني من بيع عقود اللاعبين بحلول نهاية يونيو، حيث سيعقد تود بوهلي عدة اجتماعات في السعودية مع الأندية المستهدفة لشراء عقود اللاعبين.
يُذكر أن إدارة تشيلسي تتمتع بعلاقة جيدة مع الدوري السعودي، حيث باع سابقًا لاعبين مثل كانتي وميندي وكوليبالي في السنوات الأخيرة.