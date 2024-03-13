رئيس تشيلسي يتواصل مع مسؤولي الدوري السعودي .. لمحاولة بيع عقود عددٍ من لاعبي الفريق

وأشارت إلى أن تشيلسي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني من بيع عقود اللاعبين بحلول نهاية يونيو، حيث سيعقد تود بوهلي عدة اجتماعات في السعودية مع الأندية المستهدفة لشراء عقود اللاعبين.