أمير منطقة الرياض يُهنِّئ الهلال بمناسبة تحقيقه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري وكأس السوبر

وأشاد بما قدمه الجهاز الإداري والفني واللاعبون من جهود وعطاءات كبيرة خلال الموسم؛ أهَّلته لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي بتحقيق البطولات الثلاث، الذي يجسد ما تشهده الرياضة السعودية من ازدهار كبير في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق، وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات.