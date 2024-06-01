أمير منطقة الرياض يُهنِّئ الهلال بمناسبة تحقيقه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري وكأس السوبر

هنأ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس ولاعبي وجماهير نادي الهلال؛ بمناسبة تحقيق الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري روشن للموسم الرياضي 2023-2024.
وقال أمير الرياض في برقية لرئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال: "يطيب لنا تهنئتكم وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين؛ بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، وتتويج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الفريق بالبطولة الأغلى، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - إضافة إلى تحقيق بطولة دوري روشن وبطولة السوبر للموسم الرياضي الحالي".
وأشاد بما قدمه الجهاز الإداري والفني واللاعبون من جهود وعطاءات كبيرة خلال الموسم؛ أهَّلته لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي بتحقيق البطولات الثلاث، الذي يجسد ما تشهده الرياضة السعودية من ازدهار كبير في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق، وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات.