دوري روشن للمحترفين.. "الاتحاد" يحافظ على الصدارة ويمزق شباك "الفتح" بخماسية

في شوط المباراة الثاني نجح عبدالرزاق حمدالله مجدداً في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة رقم 50 ثم يضيف المدافع أحمد شراحيلي الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم يضيف اللاعب كورنادو الهدف الرابع في الدقيقة 89 ويختتم اللاعب عبدالرزاق حمد الله الأهداف بالهدف الخامس لفريقه والثالث"هاتريك" له في الدقيقة 97 متربعاً على قمة صدارة الهدافين (15هدفًا)، وتراجع لاعب النصر "تاليسكا" للوصافة (13 هدفًا) .