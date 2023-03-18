دوري روشن للمحترفين.. "الاتحاد" يحافظ على الصدارة ويمزق شباك "الفتح" بخماسية

حافظ الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، عقب تغلبه على الفتح في المباراة التي اقيمت عصر اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الحولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بخمسة أهداف لهدف .
أهداف المباراة جاءت بأقدام المغربي عبد الرزاق حمد الله للاتحاد في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة 40 .
في شوط المباراة الثاني نجح عبدالرزاق حمدالله مجدداً في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة رقم 50 ثم يضيف المدافع أحمد شراحيلي الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم يضيف اللاعب كورنادو الهدف الرابع في الدقيقة 89 ويختتم اللاعب عبدالرزاق حمد الله الأهداف بالهدف الخامس لفريقه والثالث"هاتريك" له في الدقيقة 97 متربعاً على قمة صدارة الهدافين (15هدفًا)، وتراجع لاعب النصر "تاليسكا" للوصافة (13 هدفًا) .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الفتح عند النقطة 32.