"الشنقيطي": عملنا في التوقف ينعكس داخل الملعب.. وجائزة رجل المباراة شعور لا يُوصف

عبّر مهند الشنقيطي، لاعب الاتحاد، عن سعادته بالمستوى الذي قدّمه الفريق، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي. وقال في حديثه لقناة "ثمانية": "ما حدث كان بفضل مساعدة زملائي، شعوري بالجائزة لا يوصف، وأقول للجماهير يعطيكم العافية على حضوركم وتغنيكم باسمي، وستشاهدون مهند بشكل مختلف".