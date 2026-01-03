"الشنقيطي": عملنا في التوقف ينعكس داخل الملعب.. وجائزة رجل المباراة شعور لا يُوصف

دوّن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزًا جديدًا في سجله، بعدما تجاوز ضيفه التعاون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وواصل الاتحاد نتائجه الإيجابية بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي خلال الفترة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز الثالث.وعقب المباراة،
عبّر مهند الشنقيطي، لاعب الاتحاد، عن سعادته بالمستوى الذي قدّمه الفريق، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي. وقال في حديثه لقناة "ثمانية": "ما حدث كان بفضل مساعدة زملائي، شعوري بالجائزة لا يوصف، وأقول للجماهير يعطيكم العافية على حضوركم وتغنيكم باسمي، وستشاهدون مهند بشكل مختلف".
وهنّأ "الشنقيطي" زملاءه اللاعبين والجهازين الفني والإداري على الفوز، مضيفًا: "أبارك للجميع، والحمد لله هذا الانتصار جاء بعد فضل الله، وإن شاء الله القادم أفضل".
وعن حضوره المميز في اللقاء، أوضح: "اللهم لك الحمد، هذا كله بفضل مساعدة زملائي اللاعبين، وإن شاء الله تتكرر هذه الأمور".
وتطرق "الشنقيطي" إلى استلامه جائزة رجل المباراة، وهي الأولى له على الصعيد الشخصي، قائلًا: "اللهم لك الحمد، شعور لا يوصف، ويعطيهم العافية الجمهور اللي حضروا وتغنوا باسمي، أشكرهم واحدًا واحدًا".
وحول تفسيره لتحقيق الاتحاد خمس انتصارات متتالية، أكد: "اشتغلنا في فترة التوقف على أشياء كثيرة، والحمد لله نطبقها في المباريات".