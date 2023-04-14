"رونالدو" يطلب من إدارة "النصر" التعاقد مع المدافع "بيبي" لاعب "بورتو"

وسبق وأن لعب بيبي مع كريستيانو رونالدو في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث لعب بيبي خلال الفترة من 2007 إلى 2017، بينما لعب رونالدو مع الريال خلال الفترة من 2009 إلى 2018.