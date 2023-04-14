"رونالدو" يطلب من إدارة "النصر" التعاقد مع المدافع "بيبي" لاعب "بورتو"

كشف الصحفي البرتغالي "بيدرو الميدا" عن طلب النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر من إدارة ناديه التعاقد مع مواطنه "بيبي" لاعب نادي بورتو.
وقال بيدرو الميدا إن رونالدو طلب من مجلس إدارة النصر التوقيع مع "بيبي" مع اقتراب نهاية عقده مع بورتو، مشيراً إلى أن النادي البرتغالي يرغب في تمديد العقد مع اللاعب.
وسبق وأن لعب بيبي مع كريستيانو رونالدو في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث لعب بيبي خلال الفترة من 2007 إلى 2017، بينما لعب رونالدو مع الريال خلال الفترة من 2009 إلى 2018.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق 3 عن الاتحاد المتصدر.