١٠٠ دقيقة وقتاً بدل ضائع في أول ٣ أيام من مونديال ٢٠٢٢

ومن بين أكثر اللقاءات التي شهدت وقتاً بدل ضائع جاءت مباراة إنجلترا وايران، حيث شهدت أكثر من 24 دقيقة إضافية للشوطين، وشهدت المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور ١٠ دقائق، وهولندا والسنغال ١٠ دقائق، وأمريكا وويلز ١٥ دقيقة.