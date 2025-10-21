جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الخامسة من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن أعلى الأندية حضورًا جماهيريًا في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2025-2026.
وتصدرت جماهير النصر قائمة أكثر الأندية حضورًا في مباريات الجولة الخامسة، تلتها جماهير الأهلي، ثم الاتفاق.
وشهدت مباراة النصر وضيفه الفتح، والتي استضافها ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، أكبر حضور جماهيري في هذه الجولة، حيث بلغ عدد الحضور 18,763 مشجعًا.
وجذبت المباراة الثانية من حيث الحضور الجماهيري 14,590 متفرجًا ارتادوا ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمؤازرة طرفي مواجهة الأهلي والشباب.
وشاهد المباراة الثالثة الأكثر حضورًا في الجولة، والتي جرت على ملعب "إيجو" بالدمام وجمعت بين الاتفاق وضيفه الهلال، 10,187 مشجعًا.
ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة من 5 انتصارات، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 9 نقاط، والاتفاق المركز الحادي عشر بـ7 نقاط.