3 مواجهات منتظرة في ختام ممتاز السيدات.. و"القحطاني" تؤكد: الطائرة النسائية حققت قفرات ملحوظة

تشهد صالة نادي النصر، غداً الثلاثاء ختام الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات بثلاث مواجهات، إذ يلتقي القادسية وفيد الساعة الواحدة ظهراً ويلعب الأهلي والزلفي الثانية ظهراً، على ان يلتقي النصر والاتحاد الرابعة عصراً.
من جانبها عبرت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عضو اللجنة الفنية المشرفة على البطولة حنان القحطاني عن سعادتها بالتطور الملحوظ في الطائرة النسائية، وقالت: "كرة الطائرة النسائية سجلت قفزات كبيرة خلال فترة قصيرة جدا والمستويات الفنية التي شاهدنها من جميع الفرق في الدوري يؤكد ان العمل متسارع في الرياضة النسائية وخصوصًا الكرة الطائرة اللعبة المحببة للسيدات".
وأضافت: "حرص واهتمام الأندية باللعبة يدفعنا في الاتحاد السعودي إلى مضاعفة الجهد حتى نختصر الزمن ونصل بالطائرة النسائية إلى منصات التتويج".
وأشادت بحرص واهتمام مجلس إدارة الاتحاد بالطائرة النسائية من خلال دخولها في دعم استراتيجية الأندية وإقامة دوري ممتاز للسيدات والبطولات التنشيطية المستمرة .
وفي الختام وجهت شكرها وتقديرها لنادي النصر على استضافة البطولة وعلى الحفاوة الكبيرة التي وجدتها الفرق المشاركة خلال أيام البطولة.