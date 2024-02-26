3 مواجهات منتظرة في ختام ممتاز السيدات.. و"القحطاني" تؤكد: الطائرة النسائية حققت قفرات ملحوظة

من جانبها عبرت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عضو اللجنة الفنية المشرفة على البطولة حنان القحطاني عن سعادتها بالتطور الملحوظ في الطائرة النسائية، وقالت: "كرة الطائرة النسائية سجلت قفزات كبيرة خلال فترة قصيرة جدا والمستويات الفنية التي شاهدنها من جميع الفرق في الدوري يؤكد ان العمل متسارع في الرياضة النسائية وخصوصًا الكرة الطائرة اللعبة المحببة للسيدات".