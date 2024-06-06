"وزير الرياضة" يعتمد 25 حكم سيدات في الكرة الطائرة

اعتمد وزيرُ الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أسماءَ الحكّام في دورة الحكام المستجدين للعبة الكرة الطائرة "سيدات" التي أقيمت في مدينة أبها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ومعهد إعداد القادة، وذلك بعد اجتيازهم الدورة بنجاح، وقد شارك 25 حكم سيدات في هذه الدورة؛ وهن: