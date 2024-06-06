"وزير الرياضة" يعتمد 25 حكم سيدات في الكرة الطائرة

اعتمد وزيرُ الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أسماءَ الحكّام في دورة الحكام المستجدين للعبة الكرة الطائرة "سيدات" التي أقيمت في مدينة أبها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ومعهد إعداد القادة، وذلك بعد اجتيازهم الدورة بنجاح، وقد شارك 25 حكم سيدات في هذه الدورة؛ وهن:
سرى ظافر الشهري.
رانيا عبد الله الشهري.
رهام رفيدي قحاص.
صباح إبراهيم القيسي.
جنا مبارك آل مسعود.
أسرار عمر الشهري.
ملك أحمد عسيري.
سهى ونس الطويرقي.
لبنى عبد الله الثميري.
علا حسن الشنبري.
رودينا عبدالعزيز الضهراني.
مها أحمد عسيري.
أسماء ناصر الأحمري.
أميرة علي القحطاني.
أروى محمد عسيري.
رغد أحمد الشهري.
جود أحمد المعشي.
فاطمة سليمان الفيفي.
سميرة مبارك الشهراني.
أحلام حسن الشهري.
أفنان زايد الشهري.
شوق حامد العامري.
إيمان معتوق قطان.
شهد إبراهيم آل موسى.
خلود خالد الدوسري.