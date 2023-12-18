لاعبو الأهلي المصري: قدمنا كل ما لدينا.. كنا نتمنى الفوز ولكن التوفيق غاب عنا

علق لاعبو الأهلي المصري على خسارة الفريق مساء اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي بمنافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 .
ونجح فلومينينسي بالفوز على الفريق المصرى بنتيجة (2/0) ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، ليتأهل رسميًا إلى نهائى البطولة المقامة بجدة.
محمد عبد المنعم لاعب الأهلي قال في تصريحات للناقل الحصري ssc , عقب المباراة : "لم يحالفنا التوفيق اليوم، لقد أضعنا العديد من الفرص التى كان بإمكاننا استغلالها، ونشكر جماهيرنا وننتظرهم في مباراة المركز الثالث" .
وقال "إمام عاشور" لاعب الفريق: "اللاعبون لم يقصروا فى المباراة، قدموا كل ما لديهم، وكل الشكر لجميع اللاعبين، كنا نتمنى الفوز والتأهل النهائي".
وأضاف قائلاً: "الحظ لم يكن معنا في لقاء اليوم وأضعنا أيضًا العديد من الفرص، وأمامنا مباراة قادمة يجب أن نركز عليها من الآن".
وعلّق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق المصري : "غاب التوفيق اليوم، أضعنا العديد من الفرص ونتمنى أن يساندنا الجمهور في المباراة القادمة".