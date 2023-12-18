لاعبو الأهلي المصري: قدمنا كل ما لدينا.. كنا نتمنى الفوز ولكن التوفيق غاب عنا

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي قال في تصريحات للناقل الحصري ssc , عقب المباراة : "لم يحالفنا التوفيق اليوم، لقد أضعنا العديد من الفرص التى كان بإمكاننا استغلالها، ونشكر جماهيرنا وننتظرهم في مباراة المركز الثالث" .