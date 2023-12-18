رياضة

لاعبو الأهلي المصري: قدمنا كل ما لدينا.. كنا نتمنى الفوز ولكن التوفيق غاب عنا

جانب من لقاء الأهلي المصري و فلومينينسي البرازيلي
جانب من لقاء الأهلي المصري و فلومينينسي البرازيلي

علق لاعبو الأهلي المصري على خسارة الفريق مساء اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي بمنافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 .

ونجح فلومينينسي بالفوز على الفريق المصرى بنتيجة (2/0) ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، ليتأهل رسميًا إلى نهائى البطولة المقامة بجدة.

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي قال في تصريحات للناقل الحصري ssc , عقب المباراة : "لم يحالفنا التوفيق اليوم، لقد أضعنا العديد من الفرص التى كان بإمكاننا استغلالها، ونشكر جماهيرنا وننتظرهم في مباراة المركز الثالث" .

وقال "إمام عاشور" لاعب الفريق: "اللاعبون لم يقصروا فى المباراة، قدموا كل ما لديهم، وكل الشكر لجميع اللاعبين، كنا نتمنى الفوز والتأهل النهائي".

وأضاف قائلاً: "الحظ لم يكن معنا في لقاء اليوم وأضعنا أيضًا العديد من الفرص، وأمامنا مباراة قادمة يجب أن نركز عليها من الآن".

وعلّق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق المصري : "غاب التوفيق اليوم، أضعنا العديد من الفرص ونتمنى أن يساندنا الجمهور في المباراة القادمة".

نادي الأهلي المصري
كأس العالم للأندية
نادي فلومينيسي البرازيلي

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