الاثنين.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس آسيا 2023

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 قطر، طرح الدفعة الثانية من تذاكر جوهرة بطولات قارة آسيا، يوم الاثنين المقبل 20 نوفمبر الجاري، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.
ويمكن للجماهير أن تبدأ بحجز مقاعدها لحضور أي مباراة من المباريات الـ51 التي تقام في قطر، والتي تتضمن المباراتين الافتتاحية والنهائية؛ حيث تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالًا قطريًّا (ما يقارب 6.8 دولارات أمريكية)، والتي يمكن أن تقوم بشراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم the-AFC.com.
وسيكون بإمكان المشجعين شراء حد أقصى 6 تذاكر لكل مباراة، ويمكنهم اختيار الفريق المفضل لهم على امتداد دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية؛ حيث ستنزل التذاكر التي يقومون بشرائها على المحفظة الرقمية؛ مما يعني أنه لن يتوجب عليهم الاتصال بالإنترنت عند تقديم التذاكر الإلكترونية في الملعب.
وفيما يتعلق بالجماهير الراغبة في إعادة بيع تذاكرها؛ فإنها يمكن أن تقوم بذلك من خلال المنصة الرسمية لإعادة بيع التذاكر في البطولة.
وفيما يلي جدول مباريات كأس آسيا 2023 في قطر:
(19:00) قطر- لبنان (المجموعة الأولى) ملعب لوسيل.
(14:30) أستراليا- الهند (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.
(17:30) الصين- طاجيكستان (المجموعة الأولى) ملعب عبدالله بن خليفة.
(20:30) أوزبكستان- سوريا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.
(14:30) اليابان- فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.
(17:30) الإمارات- هونغ كونغ (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.
(20:30) إيران- فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.
(14:30) كوريا الجنوبية- البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.
(17:30) إندونيسيا- العراق (المجموعة الرابعة) ملعب أحمد بن علي.
(20:30) ماليزيا- الأردن (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.
(17:30) تايلاند- قيرغيزستان (المجموعة السادسة) ملعب عبدالله بن خليفة.
(20:30) السعودية- عمان (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.
(14:30) لبنان- الصين (المجموعة الأولى) ملعب الثمامة.
(17:30) طاجيكستان- قطر (المجموعة الأولى) ملعب البيت.
(14:30) سوريا- أستراليا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.
(17:30) الهند- أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.
(20:30) فلسطين- الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب الجنوب.
(14:30) العراق- اليابان (المجموعة الرابعة) ملعب المدينة التعليمية.
(17:30) فيتنام- إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب عبدالله بن خليفة.
(20:30) هونغ كونغ- إيران (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.
(14:30) الأردن- كوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) ملعب الثمامة.
(17:30) البحرين- ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.
(17:30) عمان- تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب عبدالله بن خليفة.
(20:30) قيرغيزستان- السعودية (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.
(18:00) طاجيكستان- لبنان (المجموعة الأولى) ملعب جاسم بن حمد.
(18:00) قطر- الصين (المجموعة الأولى) ملعب خليفة الدولي.
(14:30) سوريا- الهند (المجموعة الثانية) ملعب البيت.
(14:30) أستراليا- أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب الجنوب.
(18:00) هونغ كونغ- فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب عبدالله بن خليفة.
(18:00) إيران- الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.
(14:30) اليابان- إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.
(14:30) العراق- فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب جاسم بن حمد.
(14:30) كوريا الجنوبية- ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.
(14:30) الأردن- البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب خليفة الدولي.
(18:00) قيرغيزستان- عمان (المجموعة السادسة) ملعب عبدالله بن خليفة.
(18:00) السعودية- تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب المدينة التعليمية.