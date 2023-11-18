الاثنين.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس آسيا 2023

ويمكن للجماهير أن تبدأ بحجز مقاعدها لحضور أي مباراة من المباريات الـ51 التي تقام في قطر، والتي تتضمن المباراتين الافتتاحية والنهائية؛ حيث تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالًا قطريًّا (ما يقارب 6.8 دولارات أمريكية)، والتي يمكن أن تقوم بشراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم the-AFC.com.