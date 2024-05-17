بالفيديو.. جماهير "ديربي الرياض" بين النصر والهلال لـ"سبق": المباراة كانت صعبة على الفريقَيْن

وأوضح المشجع الهلالي عبدالرحمن لـ"سبق" أن توقُّع نتيجة مباراة الديربي دائمًا ما تكون صعبة على اعتبار أن كل مباراة لها ظروفها، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة على فريق الهلال بسبب كثرة الغيابات بين صفوفه، فيما كان النصر أفضل بوجود كريستيانو رونالدو وساديو ماني. ولفت إلى أن الهلال استثمر خبرته للخروج بالتعادل الإيجابي.