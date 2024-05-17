بالفيديو.. جماهير "ديربي الرياض" بين النصر والهلال لـ"سبق": المباراة كانت صعبة على الفريقَيْن
تباينت آراء جماهير ديربي الرياض بعد نهاية المباراة بين الهلال والنصر، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتفصيلاً، أوضح المشجع النصراوي عمر بن مبارك لـ"سبق" أن فريقه أهدر فرصًا كثيرة مشككًا في صحة ضربة الجزاء التي احتُسبت لنادي الهلال في الأنفاس الأخيرة من المباراة.
من جهته، عبّر عدد من الأطفال الذين كانوا يرتدون قمصان الفريقين عن سعادتهم بحضور المباراة، ووصفوها بأنها كانت جميلة، وترتقي لتكون واحدة من قمم الدوري السعودي للمحترفين، الذي بات واحدًا من أقوى الدوريات حول العالم.
وأوضح المشجع الهلالي عبدالرحمن لـ"سبق" أن توقُّع نتيجة مباراة الديربي دائمًا ما تكون صعبة على اعتبار أن كل مباراة لها ظروفها، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة على فريق الهلال بسبب كثرة الغيابات بين صفوفه، فيما كان النصر أفضل بوجود كريستيانو رونالدو وساديو ماني. ولفت إلى أن الهلال استثمر خبرته للخروج بالتعادل الإيجابي.
ووصفت راند، المشجعة الهلالية القادمة من الصين، المباراة في حديثها لـ"سبق" بالمثيرة، وأن الهلال استطاع أن يعود بنقطة التعادل في آخر المباراة.
وتمكن الهلال من منع غريمه التقليدي النصر من إلحاق الهزيمة به في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عبر ضربة جزاء، احتسبها الحكم الإسباني جوزيه مارتينيز إثر تعرُّض سعود عبدالحميد لتدخُّل عنيف من ساديو ماني، ونفَّذها الصربي ألكساندر ميتروفتيش بكل براعة في الشباك، وذلك في الدقيقة الـ(90+10).