السعودية تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3x3

وثمَّن الدكتور غسان طاشكندي الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود للقطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة –حفظها الله-، الذي أسهم بجعل السعودية وجهة ثابتة لاحتضان كبرى المنافسات على مدار العام، وأرضًا لاحتضان الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى.. كما قدَّم شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على المتابعة الدائمة للأحداث الرياضية كافة في السعودية، معربًا بالوقت ذاته عن تقديره للاتحاد الدولي للعبة، وثقته بأن تستضيف السعودية هذه النسخة من البطولة مرة أخرى.