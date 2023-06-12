السعودية تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3x3

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة منح المملكة العربية السعودية مهمة تنظيم النسخة الثانية عشرة لنهائيات الجولة العالمية 3x3، وذلك خلال الفترة من 8 – 9 ديسمبر 2023م في جدة.
وجاء إعلان الاتحاد الدولي لكرة السلة خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 3x3، المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد هاماني نيانغ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي.
وثمَّن الدكتور غسان طاشكندي الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود للقطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة –حفظها الله-، الذي أسهم بجعل السعودية وجهة ثابتة لاحتضان كبرى المنافسات على مدار العام، وأرضًا لاحتضان الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى.. كما قدَّم شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على المتابعة الدائمة للأحداث الرياضية كافة في السعودية، معربًا بالوقت ذاته عن تقديره للاتحاد الدولي للعبة، وثقته بأن تستضيف السعودية هذه النسخة من البطولة مرة أخرى.
يُشار إلى أن السعودية سبق لها استضافة بطولة الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 أربع مرات متتالية من عام 2019م، منها جولتان نهائيتان عامَي 2020م و2021م؛ ما يؤكد النجاح الكبير الذي حققته السعودية في استضافة البطولات السابقة.