الاتفاق يعلن استدعاء لاعبه "جواو كوستا" للانضمام لمعسكر منتخب البرتغال

وبدأ جواو كوستا "19 عامًا" مسيرته الكروية في البرازيل مع بالميراس وكورينثيانز، قبل انضمامه إلى فريق الشباب بنادي روما عام 2022، بعد ذلك دافع عن ألوان الفريق الأول في بداية الموسم الجاري؛ حيث خاض المهاجم الشاب 5 مباريات مع الفريق، في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.