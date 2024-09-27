الاتفاق يعلن استدعاء لاعبه "جواو كوستا" للانضمام لمعسكر منتخب البرتغال

كشف نادي الاتفاق عن استدعاء نجم الفريق الكروي الأول "جواو كوستا" للانضمام لمعسكر منتخب البرتغال تحت سن الـ20 عامًا.
وكتب نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يوم الجمعة،: "الاتحاد البرتغالي يستدعي نجم الاتفاق "جواو كوستا" للانضمام لمعسكر منتخب البرتغال تحت سن الـ20 عامًا خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر المقبل".
وانضمّ "جواو كوستا" صاحب الـ"19 عامًا"، إلى صفوف الاتفاق، في بداية سبتمبر الجاري، قادمًا من نادي روما الإيطالي.
وبدأ جواو كوستا "19 عامًا" مسيرته الكروية في البرازيل مع بالميراس وكورينثيانز، قبل انضمامه إلى فريق الشباب بنادي روما عام 2022، بعد ذلك دافع عن ألوان الفريق الأول في بداية الموسم الجاري؛ حيث خاض المهاجم الشاب 5 مباريات مع الفريق، في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.