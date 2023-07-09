روما الإيطالي ينافس الهلال للتعاقد مع ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد

ويمتدّ عقد موراتا صاحب الـ30 عامًا، مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024، الذي انضمّ إلى صفوفه منذ 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب لمدة 3 مواسم.