بشعار "زيد الصبر".. الهلال يعبر محطة الأخدود بثلاثية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال انتصاراته؛ وذلك عقب الفوز على ضيفه الأخدود في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم الألماني "باستيان دانكيرت".