بشعار "زيد الصبر".. الهلال يعبر محطة الأخدود بثلاثية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال انتصاراته؛ وذلك عقب الفوز على ضيفه الأخدود في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم الألماني "باستيان دانكيرت".
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال 3/ 0.
الشوط الأول انتهى لصالح الهلال بهدف دون مقابل، أحرزه صالح الشهري في "د16" برأسية رائعة، مستثمرًا عرضية "نيفيز".
وفي الشوط الثاني، ووسط اندفاع لاعبي الأخدود نحو مرمى حارس الأزرق "ياسين بونو"، مرر قائد الهلال سالم الدوسري كرة رائعة لزميله "مالكوم"، الذي أسكن الكرة داخل الشباك هدفًا ثانيًا.
ومن تمريرة رائعة أخرى من "نيفيز" توَّج سالم الدوسري حضوره بهدف ثالث لفريقه الهلال.
وبتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده عند النقطة الـ74 متصدرًا الترتيب (وبلغ الانتصار الـ31 على التوالي)، في حين توقف رصيد الأخدود عند النقطة الـ24.