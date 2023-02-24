في مباراة النقاط المضاعفة.. فوز ثمين للعدالة على الخليج

حقّق فريق العدالة أول انتصاراته في الجولات الستّ الأخيرة، عقب تغلُّبه على ضيفه الخليج بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23م، المسمّاة: "جولة يوم التأسيس".
افتتح الكولومبي رينالدو لينيس، التسجيل بعد مرور 5 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني للقاء، عندما حوّل عرضية البرتغالي بيدرو يوجينيو بقدمه إلى داخل الشباك، معلنة عن أول أهداف المباراة.
وأضاف السويدي ماركوس انتونسن ثاني أهداف العدالة، مستغلًّا لكرة مرتدّة من حارس الخليج، ليتابعها في الشباك عند الدقيقة 71 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع العدالة رصيده 13 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير، بينما تجمَّد رصيد الخليج عند 16 نقطة بالمركز الرابع عشر.