في مباراة النقاط المضاعفة.. فوز ثمين للعدالة على الخليج

حقّق فريق العدالة أول انتصاراته في الجولات الستّ الأخيرة، عقب تغلُّبه على ضيفه الخليج بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23م، المسمّاة: "جولة يوم التأسيس".