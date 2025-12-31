دوري روشن للمحترفين: بثلاثة أهداف لهدفين.. القادسية يزيد أوجاع الشباب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الفوز على شقيقه الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في الرياض.
وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها ماتيو ريتيغي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جوليان كينيونيس الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ثم أضاف ناهيتان نانديز الهدف الثالث في الدقيقة 41.
وفي شوط المباراة الثاني، قلّص براونهيل النتيجة بهدف لصالح الشباب في الدقيقة 61، قبل أن يضيف كاراسكو الهدف الثاني للشباب في الدقيقة (90+3) من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده من النقاط إلى 21 نقطة، في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة 8.