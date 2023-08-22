أخضر الصالات يعلن قائمة معسكر هولندا.. تعرف عليها

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات معسكراً تدريبياً خارجياً في جمهورية هولندا خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا البرازيلية في الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار والبالغ عددهم 18 لاعباً وهم: حمود الدهان ومهدي الحرقان ومحمد عبدالمحسن ومحسن فقيهي وناصر الحارثي ويحيى عجي ونواف عروان وعبدالإله العتيبي ومنصور الزهراني ومعاذ العسيري وصالح القرني وفرحان الأسمري وعبدالله المغربي وعبدالرزاق شنقيطي ومشاري العبيد وعبدالله العقيلي وعمر الدبل وفهد الجهني.
هذا وستغادر بعثة أخضر الصالات صباح يوم الجمعة المقبل إلى جمهورية هولندا لانطلاق المعسكر التدريبي وخوض عدد من المباريات الودية.
يذكر أن قرعة بطولة البرازيل الدولية لكرة قدم الصالات أسفرت عن وجود الأخضر في المجموعة A بجانب منتخبي البرازيل واليابان.