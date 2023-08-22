أخضر الصالات يعلن قائمة معسكر هولندا.. تعرف عليها

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات معسكراً تدريبياً خارجياً في جمهورية هولندا خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في مدينة سوروكابا البرازيلية في الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل.