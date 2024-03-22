مسؤولو نيوكاسل يونايتد يدرسون بيع عقد ميغيل ألميرون للدوري السعودي

وانضم ميغيل ألميرون البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف نيوكاسل يونايتد في يناير 2019 قادمًا من أتلانتا يونايتد الذي لعب له لمدة 3 مواسم، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 20 مليون يورو.