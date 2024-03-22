مسؤولو نيوكاسل يونايتد يدرسون بيع عقد ميغيل ألميرون للدوري السعودي

أصبح مسؤولو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي منفتحين على فكرة بيع عقد الباراغوياني ميغيل ألميرون، للدوري السعودي بالموسم المقبل.
وأفاد موقع "Onefootball" بأن إدارة نيوكاسل ستقوم ببيع عقد ألميرون إذا جاء عرض للاعب، في ظل اهتمام أندية من الدوري السعودي وأندية من الدوري الإنجليزي لكسب خدماته بالصيف المقبل.
وكان مسؤولو الشباب قد توصلوا إلى اتفاق مع ميغيل بالسوق الشتوي الماضي، على صفقة تقترب من 30 مليون دولار، ولكن اللاعب فضل الاستمرار باللعب في الدوري الإنجليزي.
وانضم ميغيل ألميرون البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف نيوكاسل يونايتد في يناير 2019 قادمًا من أتلانتا يونايتد الذي لعب له لمدة 3 مواسم، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 20 مليون يورو.