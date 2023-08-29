لاتفيا تحقق لقب كأس كوسبلاي لموسم الجيمرز: أرض الأبطال

وبالتعاون بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية و World Cosplay Summit، احتضن موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – المسابقة العالمية التي حضرها الآلاف في مسرح محمد عبده ببوليفارد رياض سيتي. حيث حصل الثنائي اللاتيفي على جائزة المركز الأول (30,000 دولار) بعد منافسة قوية وحماسية مع بقية الفرق التي استعرضت أزياء الكوسبلاي الخاصة بها أمام لجنة التحكيم الدولية.