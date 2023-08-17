"عوجاء الخالديّة" تختتم أشواط الحفل الـ31 لسباقات الطائف.. و"الفريديّ" يحقّق فوزًا ثلاثيًّا

وتألّف الحفل من تسعة أشواط، بدأت في تمام الـ4 عصرًا، واختُتِمت بعد الـ8 مساءً، وبلغ مجموع جوائزها 204 آلاف ريال. وفي كلّ شوط، ذهب نصف مجموع جوائزه لصاحب المركز الأوّل.