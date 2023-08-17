"عوجاء الخالديّة" تختتم أشواط الحفل الـ31 لسباقات الطائف.. و"الفريديّ" يحقّق فوزًا ثلاثيًّا

نصّب الخيّال فهد الفريديّ نفسه بطلًا لثلاثة من أشواط الحفل الـ31 لموسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية، حيث بلغ مجموع جوائز أشواط الحفل التسعة 204 آلاف ريال.
وفي التفاصيل، انتصر الفريديّ، مع جواد وفرسين وثلاثة ملّاك مختلفين، في الأشواط الثالث والرابع والتاسع. وحسم ستّة خيّالة آخرين باقي الأشواط.
وتألّف الحفل من تسعة أشواط، بدأت في تمام الـ4 عصرًا، واختُتِمت بعد الـ8 مساءً، وبلغ مجموع جوائزها 204 آلاف ريال. وفي كلّ شوط، ذهب نصف مجموع جوائزه لصاحب المركز الأوّل.
وافتُتِح الحفل بشوطٍ للخيل المبتدئة، على مسافة 1200 متر، فاز به الجواد "العواجي"، المملوك لأبناء عبد الله سعد الفرّاج، بقيادة من الخيّال محمد الحبيل وتدريب عبد الله الفرّاج.
وأُجرِيَ الشوطان الثاني والثالث على المسافة نفسها، حيث أسفر الثاني الذي خُصِّص للأفراس الرابحة (0- 2 فوز)، عن حصد الفرس "عبية المحمديّة"، المملوكة للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، المركز الأوّل، مع الخيّال طارق المنصور والمدرّب عبد الرحمن الشافي.
وفي الشوط الثالث، مفتوح الدرجات للإنتاج، فاز الجواد "الأسرح"، من إسطبل اللجام الذهبيّ، وقاده الخيّال فهد الفريديّ، بينما درّبه بدن السبيعيّ.
وتفوّق الخيّال نفسه في الشوط الرابع، الذي امتدّ لـ1400 متر للأفراس المبتدئة، واقتنص المركز الأوّل مع الفرس "هلا"، المملوكة لأحمد محمد فستق، والتي درّبها أحمد الشايع.
وحسم الجواد "مندوب الرياض"، المملوك لمحمد إبراهيم المرزوقيّ، الشوط الخامس، لصالحه، ودرّبه حازم المرزوقيّ، بينما قاده الخيّال أليكسيس مورينو على مسافة 1400 متر خُصِّصت للخيل المبتدئة.
وأسفر الشوط السادس، الذي امتدّ لنفس المسافة وحمل عنوان (تكافؤ 0- 55)، عن فوز الفرس "مبحوثة"، من إسطبل ردما، بقيادة من الخيّال نايف العنزيّ وإرشاد من المدرّب محمد النحّاس.
وقاد الخيّال وجبرتو راموس الجواد "عويشق"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، إلى تصدّر ترتيب الشوط السابع، على مسافة 1600 متر، الذي خُصِّص للخيل المبتدئة، بإرشاد المدرّب عبد الله مشرف.
ومن إسطبل الغريفة، فازت الفرس "فاريتز ألجازي" بالشوط الثامن، مع الخيّال عبد العزيز اليعيش والمدرّب محمد النفجان. وبلغت مسافة الشوط 1600 متر أيضًا، تنافست عليها الخيل العربيّة الرابحة (0- 1 فوز).
واختُتِم الحفل بشوط، على المسافة نفسها، للأفراس المبتدئة من الخيل العربيّة، شهِد على فوز ثالث للخيّال فهد الفريديّ، وهذه المرّة على صهوة الفرس "عوجاء الخالديّة"، المملوكة لإسطبلات الخالديّة، والتي تدرّبت على يدي المدرّب سعد بن مطلق.