آخر تطورات التعاقد مع "مبابي".. باريس سان جيرمان يسمح للهلال بالتفاوض مع اللاعب

ولا يمكن إتمام مثل هذا العقد إلا بموافقة اللاعب، الذي لم يعبر عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافًا لرغباته السابقة بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.