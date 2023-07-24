آخر تطورات التعاقد مع "مبابي".. باريس سان جيرمان يسمح للهلال بالتفاوض مع اللاعب

سمح باريس سان جرمان لنادي الهلال بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو على بطل فرنسا لضم هداف مونديال 2022 إلى صفوفه.
جاء ذلك وفق ما أفادته وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر قريب من المفاوضات.
وتلقى النادي الباريسي منذ 2011، خطاباً من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.
ولا يمكن إتمام مثل هذا العقد إلا بموافقة اللاعب، الذي لم يعبر عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافًا لرغباته السابقة بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.
يشار إلى أن النجم الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف بشأن التعاقد مع باريس سان جرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرًا.
ويخطط مبابي لكي يكون حرًا في نهاية الموسم المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد.
واستبعد باريس سان جرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان، السبت، وقرر بيعه ما لم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.
وبالتزامن مع ذلك، قدم الهلال عرضًا قياسيًا بقيمة 300 مليون يورو لضم مهاجم مبابي، الاثنين، وأكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.