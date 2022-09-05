في الجولة الثالثة من "دوري يلو" .. "الأهلي الجديد" أسقط الخلود وأعاد شيئًا من بريقه

وسط حضور جماهيره ولاعبيه السابقين، سجل فريق الأهلي الأول لكرة القدم أول انتصار له في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى (الجولة الثالثة)، وذلك على حساب ضيفه الخلود بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة " في جدة.