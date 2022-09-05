في الجولة الثالثة من "دوري يلو" .. "الأهلي الجديد" أسقط الخلود وأعاد شيئًا من بريقه

وسط حضور جماهيره ولاعبيه السابقين، سجل فريق الأهلي الأول لكرة القدم أول انتصار له في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى (الجولة الثالثة)، وذلك على حساب ضيفه الخلود بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة " في جدة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي على الرغم من محاولات الأهلي المكثفة لزيارة مرمى حارس الخلود" مليك عسلة" وخصوصًا من خلال محاولات علي الأسمري و"لويس جرابان" لكن دون جدوى، في ظل تماسك الدفاع ومن خلفهم يقظة الحارس.
وفي الشوط الثاني فك "جرابان" شفرة السلبية عند الدقيقة 51 بهدف أول للأهلي من خلال ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 75 أشهر حكم اللقاء عبد الرحمن السلطان البطاقة الحمراء للاعبي الخلود ( أكونو وخميس المعوالي)، ليكمل الخلود اللقاء بتسعة لاعبين.
عند الدقيقة 90 أضاع نايف كريري فرصة هدف التعزيز للأهلي بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.