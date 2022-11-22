الأخضر السعودي أمام الأرجنتين.. بهمة رجال طويق أسقط التانغو ورددت الجماهير "قدام يا الأخضر"

بهمة رجال طويق وبشعار "المستحيل ليس سعوديًا" قلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النتيجة أمام نظيره الأرجنتين 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عند الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب لوسيل المونديالي، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى)، بقيادة الحكم السلوفيني "سلافكو".
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد.
خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي.
خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.
بقيادة المدير الفني الفرنسي "إيرفي رينارد ".
بدأ منتخب الأرجنتين بالضغط المبكر على مرمى الأخضر، وتصدى حارس الأخضر محمد عويس لتسديدة "ميسي" عند الدقيقة الثالثة.
وعند الدقيقة العاشرة أحرز "ميسي" الهدف الأول لمنتخب بلاده الأرجنتين من ركلة جزاء.
وحضر الدفاع السعودي "ذهنيًا" في بقية الوقت، حيث كان منسجمًا ومتماسكًا، وتم إلغاء 3 أهداف للأرجنتين (ميسي ولاوتارو مارتينيز) بداعي التسلل.
ومع نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع 3+45 خرج قائد الأخضر سلمان الفرج بداعي الإصابة، وسلم شارة القيادة لزميله سالم الدوسري، وحل بدلًا عنه نواف العابد.
ولم تكن الدقائق الخمس التي منحها حكم اللقاء كوقت بدل ضائع كافية لتعديل النتيجة بالنسبة للأخضر السعودي، لينتهي بتقدم "التانغو" بهدف دون مقابل.
لم ينتظر الصقور الخضر كثيرًا لتعديل النتيجة، حيث مرر عبدالإله المالكي كرة قاتلة من منتصف الملعب لزميله صالح الشهري، والأخير سدد كرة أرضية يسارية زاحفة على يمين حارس الأرجنتين "إيمليانو مارتينيز" عند الدقيقة 48 كهدف تعادل للمنتخب السعودي.
وسجل سالم الدوسري حضور "طويق التاريخي" مؤكدًا أن المستحيل ليس سعوديًا، حينما سدد قذيفة عابرة للقارات على يسار الحارس الأرجنتيني "مارتينيز" كهدف سينمائي ثانٍ للأخضر عند الدقيقة 53.
شهدت دقائق الشوط الثاني ما بعد الـ60 دقيقة حضورًا وتألقًا وإبداعًا لحارس الأخضر محمد العويس، حين ذاد عن مرماه ببسالة من خلال التصدي لكرات أهداف محققة عند الدقائق 65، 72، 85.
وخرج ياسر الشهراني متأثرًا بالإصابة عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع 8+90.
بتلك النتيجة تصدّر صقور الأخضر مجموعته بثلاث نقاط، والأرجنتين بدون نقاط، فيما تقام مباراة بولندا والمكسيك لحساب ذات المجموعة مساء اليوم.