الأخضر السعودي أمام الأرجنتين.. بهمة رجال طويق أسقط التانغو ورددت الجماهير "قدام يا الأخضر"

بهمة رجال طويق وبشعار "المستحيل ليس سعوديًا" قلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النتيجة أمام نظيره الأرجنتين 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عند الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب لوسيل المونديالي، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى)، بقيادة الحكم السلوفيني "سلافكو".