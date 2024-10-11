التعادل يحسم ودية الأخضر تحت21 عاماً مع نظيره الإماراتي

تعادل المنتخب السعودي تحت 21 عامًا مع منتخب الإمارات بنتيجة 1-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 57 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، عبدالعزيز الفرج، محمد سليمان، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العثمان.
ويواصل أخضر 21 عامًا غدًا السبت تدريباته، ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.