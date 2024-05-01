لاعب النصر "تيليس": النهائي صعب.. لكننا نملك لاعبين بجودة عالية

قال لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم البرازيلي "أليكس تيليس" إن فريقه قدم مباراة متكاملة أمام الخليج، وها نحن نصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك.
جاء حديث الظهير الأيسر في مقابلة تلفزيونية مع الناقل الرسمي للمنافسات الكروية السعودية ssc عقب نهاية مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام الخليج والتي انتهت لمصلحة النصر (3-1)، أمس الأربعاء.
وأضاف "تيليس" : "كانت المباراة صعبة والنهائي سيكون أصعب وسنستعد له ونحن نملك لاعبين بجودة عالية جدًا يستطيعون خلق الفرص وبناء هجمات متميزة لذلك حاولنا أن نلعب كرة هجومية.
وأتم :"وجود جماهيرنا ومساندتهم لنا مهم جدًا بالنسبة لنا ودائمًا ما نحاول أن نجعلهم فخورين حيث وصلنا إلى المباراة النهائية ونحن دائمًا مستعدون لجميع المباريات".