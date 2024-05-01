لاعب النصر "تيليس": النهائي صعب.. لكننا نملك لاعبين بجودة عالية

وأتم :"وجود جماهيرنا ومساندتهم لنا مهم جدًا بالنسبة لنا ودائمًا ما نحاول أن نجعلهم فخورين حيث وصلنا إلى المباراة النهائية ونحن دائمًا مستعدون لجميع المباريات".