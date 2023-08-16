الهلال و"ميتروفيتش".. إعلان منتظر عن الصفقة

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن اقتراب تعاقد الهلال مع اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش لاعب فولهام .
وقال الصحفي في تغريدة على حسابه عبر موقع "x” إن اللاعب والهلال اتفقوا على كل شيء وتم إرسال العرض الرسمي .
وأضاف الصحفي أن اللاعب ينتظر الضوء الأخضر من إدارة فولهام لتحقيق انتقاله إلى الهلال والمتوقع خلال الساعات القادمة .
ونجح الهلال في التعاقد مع كل من البرازيلي نيمار والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي بالموسم الجديد.