الهلال و"ميتروفيتش".. إعلان منتظر عن الصفقة

ونجح الهلال في التعاقد مع كل من البرازيلي نيمار والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي بالموسم الجديد.