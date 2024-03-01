الأهلي لتقليص الفارق مع الوصيف.. والاتفاق والفتح للعودة لسكة الانتصارات

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، التنافس فيها سيكون على أشده؛ إذ سترسم نتائجها ملامح جدول الترتيب بالنسبة لمنطقة الوسط.
بداية، يرحل الشباب صاحب المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة صوب المنطقة الشرقية لمقابلة الخليج جاره بجدول الترتيب، الذي يقبع في المركز الثاني عشر بـ23 نقطة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك عند تمام الساعة الخامسة عصرًا.
ويبحث الضيوف عن استعادة توازنهم، وتعويض الإخفاق في الجولة الماضية حينما خسروا على ملعبهم مواجهة الديربي أمام النصر؛ للعودة لسكة الانتصارات لمصالحة جماهيرهم، وتحسين مركزهم الذي لا يليق بمكانة وتاريخ النادي.
وفي المقابل يأمل الخليج استغلال عاملَي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الفوز الغائبة عن الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة؛ لمصالحة جماهيره، والابتعاد عن مناطق الخطر في سُلَّم الترتيب.
وفي التوقيت نفسه يلاقي ضمك السادس بـ31 نقطة نظيره الاتفاق صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة على ملعبه ضمك بمدينة خميس مشيط.
ويتطلع أصحاب الضيافة للعودة إلى طريق الانتصارات؛ لتضييق الخناق على الاتحاد صاحب المركز الخامس، وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط. في حين يأمل الاتفاق التعافي سريعًا من خسارته أمام الهلال في الجولة الماضية، والعودة بالنقاط الثلاث من ميدان مستضيفه؛ للصعود للأعلى في جدول الترتيب؛ حتى يكون على مقربة من أصحاب المراكز الخمسة الأولى.
تُختتم منافسات الجولة بلعب الأهلي رابع الترتيب بـ43 نقطة مع نظيره الفتح صاحب المركز السابع بـ 30 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند تمام الساعة الثامنة مساء.
ويطمح الأهلي لمواصلة صحوته، وحصد النتائج الإيجابية للاستفادة من تعثر الوصيف، والاقتراب أكثر منه حتى يُبقي على آماله قائمة بالمنافسة على اللقب.
وفي الجهة المقابلة يبحث الفتح عن وقف نزيف النقاط، والعودة إلى طريق الانتصارات الغائب عنها في الجولات الثلاث الماضية؛ لتأكيد أنه فريق قوي، يملك جميع المقومات التي تجعل منه فريقًا قادرًا على مقارعة الكبار.