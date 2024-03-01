الأهلي لتقليص الفارق مع الوصيف.. والاتفاق والفتح للعودة لسكة الانتصارات

ويتطلع أصحاب الضيافة للعودة إلى طريق الانتصارات؛ لتضييق الخناق على الاتحاد صاحب المركز الخامس، وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط. في حين يأمل الاتفاق التعافي سريعًا من خسارته أمام الهلال في الجولة الماضية، والعودة بالنقاط الثلاث من ميدان مستضيفه؛ للصعود للأعلى في جدول الترتيب؛ حتى يكون على مقربة من أصحاب المراكز الخمسة الأولى.