قبضة الأخضر الناشئة تحقق انتصارها الثاني على التوالي في الآسيوية

وفرض لاعبو قبضة الأخضر تقدمهم بالنتيجة في الخمس الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول بتسجيلهم ثلاثة أهداف توالياً، وعلى الرغم من عودة المنتخب القطري لمعادلة النتيجة، إلا أن لاعبي الأخضر عادوا للتقدم من جديد وأوصلوا الفارق التهديفي لأربعة أهداف في بعض فترات الشوط، في ظل محاولات منتخب قطر للاقتراب من النتيجة، حتى انتهى الشوط سعودياً بفارق هدفين (14-12(.