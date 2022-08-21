قبضة الأخضر الناشئة تحقق انتصارها الثاني على التوالي في الآسيوية

حقق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، انتصاره الثاني على التوالي في البطولة الآسيوية بنسختها التاسعة المقامة في مملكة البحرين، والمؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023»، بعد تغلبه على المنتخب القطري بنتيجة (27-24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 21 أغسطس 2022م، على صالة خليفة الرياضية بمملكة البحرين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات التمهيدي (المجموعة الثانية(.
وفرض لاعبو قبضة الأخضر تقدمهم بالنتيجة في الخمس الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول بتسجيلهم ثلاثة أهداف توالياً، وعلى الرغم من عودة المنتخب القطري لمعادلة النتيجة، إلا أن لاعبي الأخضر عادوا للتقدم من جديد وأوصلوا الفارق التهديفي لأربعة أهداف في بعض فترات الشوط، في ظل محاولات منتخب قطر للاقتراب من النتيجة، حتى انتهى الشوط سعودياً بفارق هدفين (14-12(.
وفي الشوط الثاني وسع المنتخب السعودي الفارق إلى ثمانية أهداف (20-12) بعد تسجيلهم ستة أهداف توالياً بعد مرور 13 دقيقة من عمر الشوط، وسط تألق الدفاع ومن خلفهم الحارس جواد العباس، ورغم المحاولات القطرية بالتقليص ووصولهم لفارق هدفين، إلا أن اللقاء انتهى سعودياً بنتيجة (27-24)، وحصل لاعب المنتخب السعودي أحمد قصي آل سعيد على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
وسيخضع لاعبو الأخضر السعودي للراحة يوم غداً الاثنين، على أن يخوضون لقائهم الثالث في البطولة يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الكويتي، عند تمام الساعة الواحدة مساءً، على صالة خليفة الرياضية بمملكة البحرين.