توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ هدفاً للأندية السعودية في الميركاتو المقبل

تحدث "كارلو نهرا" رئيس عمليات الدوري السعودي خلال تصريحات إعلامية نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، عن هدف جديد تسعى الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورد كارلو نهرا على سؤال إذا كان من الممكن انتقال الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ إلى السعودية: "لماذا لا؟ سيكون هذا هو جوابي لك".
وأضاف قائلاً: "لا يوجد ما يمنع أي شخص من التواجد في الدوري السعودي، أي شخص يمكنه إضافة قيمة وجودة إلى الدوري سيكون موضع ترحيب".
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن هناك عدة أندية سعودية تتنافس لضم توماس مولر في يناير المقبل، كما سبق أن ذكرت تقارير أنه من المرجح أن يكون هذا الموسم هو الأخير لمولر في النادي الألماني.
يلعب مولر صاحب الـ34 عاماً كمهاجم، وكلاعب خط وسط، وانضم لنادي بايرن ميونيخ الألماني منذ 2008، كما يلعب للمنتخب الألماني منذ 2010.