توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ هدفاً للأندية السعودية في الميركاتو المقبل

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن هناك عدة أندية سعودية تتنافس لضم توماس مولر في يناير المقبل، كما سبق أن ذكرت تقارير أنه من المرجح أن يكون هذا الموسم هو الأخير لمولر في النادي الألماني.