بعد رحيله عن "اليوفي".. "ماسيميليانو أليغري" المرشح الأبرز لقيادة "الاتحاد"

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس أن دومينجوس سواريز الرئيس التنفيذي لنادي ‎الاتحاد؛ سيعقد اجتماعًا بوكيل المدرب العالمي يوم 24 مايو الجاري بجدة لبحث إمكانية توليه الإدارة الفنية للفريق؛ فيما صرّحت تقارير أخرى بأن أليغري (56 عامًا)، منفتح على التدريب بالدوري السعودي؛ حيث أبدى رغبة كبيرة في خوض تحدٍّ جديد بمسيرته الكروية.